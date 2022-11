Giovedì il Ludogorets. I Friedkin rifinanziano il debito del club

Archiviata la vittoriosa trasferta di Verona, la Roma ha già cominciato a pensare alla sfida decisiva in Europa League contro il Ludogorets, in programma giovedì alle 21. Domani alle 14 ci sarà la conferenza stampa prepartita di José Mourinho, che sarà accompagnato da Stephan El Shaarawy. Il match dell'Olimpico sarà arbitrato da Nikola Dabanovic, che non ha precedenti con nessuna delle due squadre, ma ha diretto la sfida tra Midtjylland e Lazio, finita 5-1 per i danesi.

Sul fronte societario, Dan e Ryan Friedkin hanno totalmente rifinanziato il bond emesso nel 2019 dal valore di 267 milioni di euro sfruttando l'aiuto di investitori statunitensi privati, tra cui il fondo di private equity Apollo Global Management e Athene, società che si occupa di servizi pensionistici.

