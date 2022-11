Mourinho: domani alle 14 la conferenza stampa. Con il tecnico ci sarà El Shaarawy

José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa dopo il silenzio pre Verona. Il tecnico della Roma interverrà alle 14 alla vigilia dell'ultima e decisiva sfida di Europa League contro il Ludogorets, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico. Al fianco di Mourinho, ci sarà El Shaarawy, in gol anche nella partita di ieri.

