Come sopravvivere bene, nonostante gli spoiler

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Il piano del pianto spiegato con due partite di anticipo. Un inedito, novità comunicativa assoluta. Per un'ammonizione che non ha influito minimamente su una partita persa malissimo contro un'avversaria volenterosa e bene organizzata, ma per valori nettamente inferiore. Piango commentando ciò che mi aspetta e non ciò che mi ha fatto piangere: come non spiegare Lazio-Salernitana spostando il tiro su una sanzione eccessiva, ingiusta, spacciata però per un attentato alla lealtà sportiva e ai codici di giustizia. Insinuazioni che in un altro Paese potrebbero necessitare di un chiarimento, in Italia si trasformano in bombe da lanciare nell'etere e attraverso pagine di giornali, megafoni perfetti e compiacenti per il più classico dei buttamola in caciara, prepariamo la partita alimentando idiozie vendute come certezze.

La risposta? Ficcante, elegante, efficace. Mourinho risponde senza rispondere, evidenziando che non vuole rispondere, ma non rispondendo ha risposto. La Roma ha vinto a Verona e si commenta Hellas-Roma, poi almeno in forma dialettica si pensa alla sfida da dentro o fuori con il Ludogorets. Quindi ci sarà il derby. E allora, forse, si parlerà di derby. Non ora. Ora c'è da portare a termine la lettura e l'interpretazione del manuale di sopravvivenza. Che poi è un gran bel sopravvivere guardando la classifica.

Perché al netto dei limiti della Roma, che al Bentegodi sembrava avesse schierato Luther Blissett al posto di Abraham, che ha comunque faticato contro una squadra encomiabile e tenera nella sua disperazione per generosità e buone intenzioni, che poteva pagare cara la serata negativa di Cristante, Pellegrini e Zalewski, sono arrivati tre punti che non potevano mancare, grazie al gol ritrovato da Zaniolo (alleluja!), alla classe di Matic, ma soprattutto grazie allo scapigliato talento dello sbarbato Volpato.

Tre punti che significano meno uno dal Milan, che a Verona aveva vinto con non meno fatica, e meno due dalla rilanciata Atalanta seconda in classifica. Tre punti che permettono il ripristino del vantaggio in classifica su Inter e Juventus. E consentono il controsorpasso sulla Lazio. Impegnata, dopo la pesante sconfitta con la Salernitana, a spoilerare la strategia pro derby piuttosto che a spiegare la sconfitta stessa. Sapendo che in Italia si può fare tutto, anche insinuare cose molto gravi.

In the box - @augustociardi75