Le prestazioni in questo avvio di stagione di Guglielmo Vicario non sono passate inosservate a diverse squadre. Sul portiere dell'Empoli si sono infatti mosse Juventus e Roma, oltre al Galatasaray. Riscattato in estate dal Cagliari, ora i toscani possono godersi la crescita dell'estremo difensore classe 1996.

(Il Tirreno)