E' il montenegrino Nikola Dabanović l'arbitro designato per Roma-Ludogorets, gara del gruppo C di Europa League in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico che deciderà chi, dopo il Betis, proseguirà la sua avventura nella seconda competizione europea.

Assistenti Milovan Djukić e Vladan Todorović, quarto ufficiale Miloš Savović: al Var l'olandese Pol van Boekel.