ORSI: "Roma che vince ma non convince" - RIGHETTI: "E' la vittoria di Mourinho"

La vittoria della Roma a Verona abbellisce, e di molto, la classifica dei giallorossi. "La Roma ha vinto ma non ha convinto" il giudizio di Nando Orsi. "E' la vittoria del tecnico: la sua grande capacità è quella di non far uscire mai la squadra dalla partita" secondo Ubaldo Righetti. Chiusura di Francesco Balzani: "Per come sta, per gli infortuni, la Roma fa un piccolo miracolo nello stare al 4° posto a questo punto della stagione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ho visto la stessa Roma delle ultime partite, poteva andare in vantaggio con Abraham, che sbaglia tanto e deve trovare tanta continuità. La partita si è complicata, poi è entrato Volpato e c'è stato il crollo del Verona. La Roma a centrocampo sta a pezzi e non ci sono tanti ricambi. Belotti molto male (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Momentaccio per Abraham, ieri sera, però, al di là dell'errore, non l'ho visto male. Belotti è solo uno che combatte e niente più. Sotto il punto di vista fisico la Roma mi sembra inferiore rispetto alle altre (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha vinto ma non ha convinto, questa è una vittoria importante specie nella settimana del derby. Ad Abraham manca un po' di fiducia in se stesso (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La svolta c'è stata nel momento in cui Mourinho ha tolto Mancini per Matic. E' la vittoria del tecnico: la sua grande capacità è quella di non far uscire mai la squadra dalla partita (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I giallorossi ieri erano stanchi. Belotti non sta dando molto alla Roma, mi aspettavo di più. Le due romane non possono pensare solo al derby (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non gioca bene, non entusiasma, ma ha la capacità di restare sempre nella partita: quella di ieri è una vittoria fondamentale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Mourinho questa squadra non sarebbe mai potuta essere quarta in classifica perché è qualitativamente carente (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il centrocampo della Roma è un pochino più frizzante, tra Matic che fa giocate che non gli appartengono e le corse in più di Camara (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per come sta, per gli infortuni, la Roma fa un piccolo miracolo nello stare al 4° posto a questo punto della stagione. Menomale che c'è Mourinho, lunga vita all'allenatore giallorosso (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)