Giudice sportivo: squalificato Milinkovic. 3mila euro di ammenda alla Roma per lancio di fumogeni

In merito alla 12esima giornata di andata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per un turno Dimitrios Nikolaou (Spezia), Federico Ceccherini, Isak Hien e Pawel Dawidowicz (Verona), Armand Lauriente (Sassuolo), Karol Linetty (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Valerio Verre (Sampdoria).

Tra gli allenatori, stop per una giornata con ammenda di 5000 euro per Ivan Juric (Torino). Ammenda di 8000 euro al Lecce, di 5000 al Torino, di 3000 alla Roma, per lancio di fumogeni da parte di propri sostenitori, e all'Udinese.

(legaseriea.it)

