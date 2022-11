Domani il derby, Tiago Pinto: "Cuore caldo, testa fredda". Out Immobile, trionfo della Roma Femminile in Supercoppa

-1 al derby, domani la Roma sfiderà la Lazio e Tiago Pinto indica la strada: "Cuore caldo, testa fredda". Sarri non potrà contare su Immobile che ha saltato anche la rifinitura per l'infortunio, assente come Dybala che però può sperare nel Mondiale visto il responso positivo dagli esami. Vittoria per 3-1 intanto della Roma Primavera sul Frosinone e, soprattutto, trionfo delle donne nella Supercoppa contro la Juventus: 5-4 dopo i calci di rigore.

GASPORT - OTTIMISMO DYBALA: GLI ESAMI SONO OK E IL MONDIALE È VICINO

CORSPORT - PRESSING ROMA: MOU FINO AL 2025

PINTO: “CUORE CALDO, TESTA FREDDA. DOBBIAMO PORTARCI A CASA I 3 PUNTI” (VIDEO)

PRIMAVERA, FROSINONE-ROMA 1-3: GIALLOROSSI SOLI IN VETTA IN ATTESA DELLA JUVE

SUPERCOPPA FEMMINILE, JUVENTUS-ROMA 4-5 D.C.R: VINCE LA ROMA, DECISIVA LA PARATA DI CEASAR SU CANTORE (FOTO)

FOTO E VIDEO - LA ROMA FEMMINILE ALZA IL TROFEO AL CIELO DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA

ROMA-LAZIO: CANCELLI APERTI ALLE 15:30, ATTESI OLTRE 62MILA SPETTATORI DA 113 NAZIONI DIVERSE. SARÀ IL DERBY CON IL PIÙ ALTO INCASSO DI SEMPRE (COMUNICATO)

LAZIO, IMMOBILE OUT NELLA RIFINITURA: PRATICAMENTE IMPOSSIBILE LA SUA PRESENZA NEL DERBY

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: GIALLOROSSI INTERESSATI A GIMENEZ, COSTA 35/40 MILIONI. SU DI LUI ANCHE LA JUVENTUS

FOTO - TRIGORIA: L'ULTIMO ALLENAMENTO DELLA ROMA PRIMA DEL DERBY

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

