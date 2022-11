BALZANI: "Lazio favorita" - SABATINI: "La Roma sembra in affanno..."

Clima derby. Alla vigilia della stracittadina lungo le frequenze radiofoniche si analizza il momento di Roma e Lazio e lo stato di forma delle due squadre, che arrivano al derby con qualche assenza. "La Lazio parte favorita nel derby. La Roma dovrà fare una partita di grande sostanza mettendo in risalto le difficoltà psicologiche dei biancocelesti", dice Francesco Balzani. "Vista la Roma l'altra sera mi preoccupa la condizione atletica, sembrano in affanno", aggiunge Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Luis Alberto e Zaniolo sono gli unici rimasti con tanta qualità in questa sfida. La Roma ha due centravanti ma sono in una fase negativa, nella Lazio l'assenza di Immobile pesa molto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma e Lazio sono due squadre stanche con dei problemi e non mi aspetto molto dal derby. Ho visto una squadra senza benzina nel primo tempo in coppa, poi Zaniolo ha ravvivato la squadra. Bisogna vedere chi si cercherà di più l'episodio decisivo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le assenze pesano da tutte e due le parti. Forse sarà una partita di paura. È ovvio che ci arriva meglio la Roma grazie alla vittoria in Europa, ma poi queste partite si decidono dagli episodi, dalle emozioni e dalle paure (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vista la Roma l'altra sera mi preoccupa la condizione atletica, sembrano in affanno. Se non fa giocare Zaniolo titolare è una cosa incomprensibile, vuol dire che regali il primo tempo alla Lazio (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma uno come Camara serve, per il derby la mia paura è che Cristante e Matic possano schiacciarsi troppo (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

La Lazio parte favorita nel derby. La Roma dovrà fare una partita di grande sostanza mettendo in risalto le difficoltà psicologiche dei biancocelesti. Vanno colpiti subito perché non sono in grado di reagire alle difficoltà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)