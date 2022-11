Roma-Lazio: cancelli aperti alle 15:30, attesi oltre 62mila spettatori da 113 nazioni diverse. Sarà il derby con il più alto incasso di sempre (COMUNICATO)

Manca sempre meno a Roma-Lazio, il derby in programma domani alle ore 18. La società giallorossa ha comunicato sul proprio sito ufficiale alcuni dati riguardanti l'importanza di questa sfida anche a livello mondiale: saranno attesi oltre 62mila spettatori (proveniente da ben 113 paesi diversi) per la partita, facendo registrare così l'ennesimo sold out e sarà il derby con l'incasso più alto di sempre. Allo Stadio Olimpico, inoltre, ci saranno quasi 250 giornalisti tra stampa, radio e tv. Questa la nota del club: "Sarà un Derby mondiale. Lo dicono i numeri. Oltre 62 mila presenze sugli spalti e quasi 250 giornalisti tra stampa, radio e tv, che racconteranno la partita in Medio Oriente, Europa, Nord America e Oceania".

