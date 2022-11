Primavera, FROSINONE-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Palmisani salva su Pisilli, poi rete annullata a Keramitsis per fuorigioco (VIDEO)

Allo stadio Comunale di Ferentino, alle 13.00, va in scena lo scontro d'alta classifica tra Frosinone e Roma: i giallorossi, in vetta a quota 23 punti con la Juventus, sfidano in trasferta nell'undicesima giornata del campionato Primavera 1 la squadra di Gorgone distaccata di due punti. Il tecnico giallorosso Federico Guidi sceglie Cassano, reduce dal gol vittoria contro il Lecce, Satriano e Costa in attacco.

IL TABELLINO

FROSINONE: Palmisani; Rosati, Maestrelli, Maura, Bracaglia; Bruno, Ferrieri, Milazzo; Selvini, Cangianiello, Condello.

A disp.: Stellato, Di Chiara, Kamensek Pahic, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Gomes Tesolini Viana, Crecco, Benacquista, Pozzi, Macej, Gozzo, Mulattieri, Stazi, Voncina.

All.: Gorgone.

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pagano, Faticanti, Pisilli; Cassano, Satriano, Costa.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Missori, Foubert-Jacquemin, Vektal, Cherubini, Padula, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Falasca, Ciuferri.

All.: Guidi.

Arbitro: Luca Angelucci. Assistenti: Davide Stringini - Mattia Regattieri.

Note: ammonito Bruno (F).

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

32' - Gol di Keramitsis da due passi dopo una respinta di Palmisani, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco del difensore giallorosso.

31' - Chance Roma! Ottimo intervento di Palmisani sul tiro di Pisilli che si rifugia in corner.

20' - Keramitsis salva la Roma! Giocata di Selvini che in area salta Baldi, ma il difensore giallorosso devia in angolo con un intervento provvidenziale.

16' - Prima occasione per il Frosinone: Selvini si invola ma la sua conclusione termina alta.

10' - Contrasto in attacco tra Pagano e Maura, fallo per la squadra di casa.

1' - Si parte: primo pallone battuto dal Frosinone.





PREPARTITA

12.40 - La Roma mostra il riscaldamento dei giallorossi e annuncia le scelte iniziali di Guidi. Gioca Louakima, non Missori.