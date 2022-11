FOTO e VIDEO - La Roma Femminile alza il trofeo al cielo dopo la vittoria della Supercoppa Italiana

È festa grande per la Roma Femminile, che ha appena conquistato il secondo trofeo della sua storia. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno trionfato contro la Juventus (4-5 d.c.r.) nella finale valida per la Supercoppa Italiana. Dopo l'1-1, durato fino ai tempi supplementari, le giallorosse l'hanno spuntata dal dischetto grazie alla parata di Ceasar su Cantore. Questa la premiazione e il momento esatto in cui la Roma ha alzato la coppa al cielo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIGC Calcio Femminile (@figcfemminile)

Protagonista di un simpatico siparietto anche Annamaria Serturini, la quale bacia la coppa ed esclama: "Bella, ora ce ne torniamo a casa".

L'esultanza della Roma Femminile su Twitter: "Nostra".

Camelia Ceasar, assoluta protagonista della partita, scherza con la coppa: "Ti sei proprio fatta corteggiare, però stasera torni a casa con me. Daje".