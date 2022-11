Pressing Roma: Mou fino al 2025

I Friedkin sono in pressing su Mourinho per rinnovare il contratto. L’allenatore è disponibile, Roma è diventata casa sua. Mourinho vorrebbe una squadra per vincere, ma sa che non è possibile subito, la Roma deve restare entro i rigorosi paletti del fair play finanziario, non può fare grandi cose sul mercato, ma di sicuro in estate arriverà un altro top player, mentre a gennaio sarà fatto qualche ritocco per colmare le lacune. [...] Finora il tema rinnovo non è mai stato affrontato ufficialmente, ma Dan ha fatto arrivare a José dei segnali chiari anche recentemente. Mourinho vuole crescere e sa che pur avendo dei paletti da rispettare questa squadra può diventare più competitiva. Per muoversi sul mercato probabilmente la prossima estate bisognerà fare anche qualche sacrificio, potrebbe essere necessario privarsi di uno dei giocatori che ha più mercato. [...] Non è determinante aspettare fine stagione, Mourinho è disposto a mettersi seduto a tavolino anche prima della fine della stagione, anche durante la sosta mondiale. Anche se il rapporto con i Friedkin non è frequente, per i molteplici impegni degli americani, sa che di loro può fidarsi. La storia d’amore tra Josè e la Roma è destinata ad allungarsi, con l’obiettivo di dare altre soddisfazioni ai tifosi dopo la vittoria in Conference League.

(corsport)