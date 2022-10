Roma vista Champions dopo il 2-1 all'Inter. Domani studio di fattibilità per il nuovo stadio. Femminile: 5-0 al Parma ma cerca casa per la Champions

La Roma vince e Mourinho esulta. La Roma Femminile anche, imponendosi per 5-0 con il Parma, ma il Tre Fontane non è idoneo per giocare le partite di Champions League, bisognerà trovare una nuova location. Domani giornata importante per la Roma, avverrà la consegna dello studio di fattibilità per il nuovo stadio al Campidoglio.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

INSTAGRAM, ABRAHAM FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO: "25 VIAGGI INTORNO AL SOLE". AUGURI ANCHE DA PARTE DEI COMPAGNI E DAL CLUB (FOTO E VIDEO)

IL TECNICO SOFFRE IN PULLMAN POI URLA DI GIOIA

CALCIO FEMMINILE: IL TRE FONTANE NON PUÒ OSPITARE LA CHAMPIONS

È UN CHRIS NO STOP: «E ORA SEGNO PURE»

"LA CURVA SUD INTITOLATA A MAESTRELLI". È POLEMICA: "UNA PROVOCAZIONE"

SERIE A FEMMINILE, ROMA-PARMA 5-0: DOMINIO DELLE GIALLOROSSE, CHE RESTANO SECONDE A -1 DALL'INTER (FOTO E VIDEO)

STADIO ROMA: DOMANI LA CONSEGNA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ IN CAMPIDOGLIO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

