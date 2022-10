"La curva Sud intitolata a Maestrelli". È polemica: "Una provocazione"

«Prima del fischio d'inizio di Lazio-Spezia, la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente a Tommaso Maestrelli», l'inizio del comunicato pubblicato dal club biancoceleste che ha movimentato il pomeriggio della Capitale, non tanto per i tifosi laziali quanto per la tifoseria giallorossa. Il tam tam sui social è stato immediato, generando un calderone di sfottò e rivendicazioni senza fine. [...]

Scrive un tifoso, Andrea: «Classica provocazione di Lotito, vedrete che il Coni bloccherà tutto». Difficile come ipotesi, l'iniziativa è legittima. Lorenzo invece sorride: «Intitolare la Sud a Maestrelli? Allora la considerano più importante della Nord». Sospiro di sollievo invece per Luca: «Je l'avete fatta, non ce la facevo più a legge sul biglietto Curva Sud». Infatti sui tagliandi di accesso per la sfida con lo Spezia sarà già visibile la scritta "Curva Maestrelli" [...]

(La Repubblica)