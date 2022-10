Instagram, gli auguri di Pellegrini ad Abraham: "Buon compleanno fratello". Messaggi anche da Zaniolo, Zalewski e Matic (FOTO)

Tammy Abraham spegne oggi 25 candeline e, all'indomani della vittoria a San Siro contro l'Inter in rimonta in cui è entrato a gara in corso, viene celebrato anche dai compagni di squadra. Capitan Lorenzo Pellegrini condivide su Instagram uno scatto con l'attaccante inglese a cui aggiunge: "Buon compleanno fratello". Arrivano messaggi anche da Zaniolo ("Buon compleanno Tammy!"), Zalewski, Matic, Camara e Volpato.