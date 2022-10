Calcio femminile: il Tre Fontane non può ospitare la Champions

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo il successo contro lo Sparta Praga che è valso l’accesso alla fase a gironi di Champions, la As Roma femminile ospita al Di Bartolomei di Trigoria il Parma, fischio d’inizio alle ore 14.30. Tra le giallorosse, prima convocazione per Emanuela Testa, difensore in forza alla Primavera. Intanto, l’Uefa comunica che il Tre Fontane, a causa dell’assenza dell’illuminazione, non potrà essere utilizzato per le gare di Champions (che si disputano in notturna). Al vaglio, altre soluzioni: tra queste il Francioni di Latina, per l’Olimpico è dura. [...]