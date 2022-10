È un Chris no stop: «E ora segno pure»

Chris Smalling è l’uomo partita di Inter-Roma, segnando una rete che arriva in un momento chiave della stagione contro una squadra che la Roma non batteva da cinque anni. Per Mourinho l'inglese è una garanzia e da inizio stagione ha giocato tutte le partite 90 minuti, ad eccezione di quelle con Monza - subentrato dopo l'infortunio di Kumbulla - ed Helsinki - ha giocato il secondo tempo. Ha disputato un totale di 826 minuti in campo, sopra di lui solo Ibanez (851’) e Pellegrini (855’). «Era troppo importante vincere contro l’Inter. C’è stato un grande spirito di squadra perché tutti abbiamo lottato fino all’ultimo. Siamo molto forti e abbiamo degli obiettivi da raggiungere», ha detto l’inglese.

La scelta di Mourinho di lasciare Abraham in panchina ha colto di sorpresa anche lo spogliatoio: «Il mister ci aveva mascherato la formazione, ma prima di partire verso lo stadio ce l’ha comunicata. Chi ha iniziato ha fatto benissimo, anche Tammy quando è entrato ci ha dato una grande mano», ha aggiunto Mancini. (Il Messaggero)