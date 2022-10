Serie A Femminile, Roma-Parma 0-0: segui in tempo reale. Match al via (FOTO e VIDEO)

Dopo la storica impresa in Champions League, la Roma Femminile vuole dare continuità al periodo d'oro che sta vivendo. Le giallorosse hanno perso solamente una delle otto partite disputate in questa stagione e proveranno ad ottenere la quarta vittoria consecutiva nella sfida contro il Parma. Le ragazze di Alessandro Spugna si trovano al terzo posto in classifica con 9 punti, mentre le emiliane sono settime con 3 punti. Il tecnico ha optato per un leggero turnover, infatti ha cambiato solamente quattro calciatrici rispetto all'undici iniziale della partita contro lo Sparta Praga: fuori Ceasar, Serturini, Andressa e Lazaro, dentro Lind, Glionna, Cinotti e Roman.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Lind; Bartoli, Wenninger, Minami, Cinotti; Glionna, Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti, Haug.

A disp.: Ceasar, Ciccotti, Lazaro, Kollmats, Andressa, Kramzar, Serturini, Landstrom.

All.: Spugna

PARMA: Capelletti; Bardin, Marchao, Cox, Jelencic; Benoit, Martinovic, Farrelly; Heroum, Pirone, Maia.

A disp.: Williams, Ciccioli, Micheli, Acuti, Nicoli, Santoro, Verrino, Caiazzo, Puntoni.

All.: Ulderici

Arbitro: Panettella. Assistenti: Piccichè - Allocco. IV Uomo: Palomba

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Inizio aggressivo del Parma, che prova a sfondare sulla destra, chiude tutto Haavi.

PREPARTITA

13:57 - Riscaldamento in corso

13:30 - La Roma annuncia la formazione ufficiale

13:05 - Ecco una panoramica dello spogliatoio delle giallorosse