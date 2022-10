Celik e Ibanez in gruppo verso l'Hellas Verona. La Roma Femminile batte l'Inter 2-1 e resta in vetta

A Trigoria sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida con l'Hellas Verona, in programma lunedì alle 18.30. José Mourinho ritrova in gruppo Mehmet Zeki Celik e Roger Ibanez, che dovrebbero essere dunque a disposizione per la sfida alla squadra di Salvatore Bocchetti, il quale in conferenza ha definito i giallorossi "una squadra fortissima con dei campioni".

Una squadra fortissima ha dimostrato di essere anche la Roma Femminile, capace di battere per 2-1 l'Inter e restare da sola in testa alla classifica, in attesa del risultato della Fiorentina, in campo domani contro la Juventus Women. Contro le nerazzurre, decisive Annamaria Serturini ed Emilie Haavi, autrici dei due gol.

