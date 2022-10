PRUZZO: "A Verona partita complicata, va indirizzata subito" - CIARDI: "Deve essere il match di Zaniolo"

Lungo le frequenze radiofoniche romane si continua a parlare della Roma, che lunedì affronterà l'Hellas Verona nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Nicolo Zaniolo: "Deve essere la sua partita", dice Augusto Ciardi. Roberto Pruzzo afferma: "Sarà un match complicato a meno che la Roma non lo aggiusti subito".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Se questo è l’apporto dei terzini della Roma, allora siamo ai limiti della sterilità (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro l’HJK Helsinki la Roma non ha iniziato bene, ha rischiato di prendere subito gol. Quest’anno sembra più complicato per i giallorossi avere un buon approccio al match. Contro l'Hellas Verona deve essere la partita di Zaniolo, servono risposte concrete dagli attaccanti (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zalewski ha una giocata a sinistra che tu non hai in rosa, ovvero l'imbucata di prima. Solo Pellegrini la fa (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham può fare un gol a partita in Serie A per le sue qualità, speriamo sia tornato. Zaniolo spreca molto, dovrebbe ragionare un po’ di più. A Verona sarà una partita complicata a meno che non la aggiusti subito, anche se non mi sembra una Roma in grado di fare tre gol nel primo tempo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo non sa che ruolo ha. Ha forza fisica, sa fare tante cose, è un grande talento ma va disciplinato. Sembra sempre che voglia spaccare il mondo e parte, ma non è questo il modo di giocare. Deve giocare per la squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dubito che si riesca a disciplinare Zaniolo, le caratteristiche sono quelle. Anche lo Zaniolo 2.0 mi sembra un talento da conservare per la Roma e a cui appoggiarsi (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)