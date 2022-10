Serie A Femminile, INTER-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Giallorosse a un passo dal vantaggio con Serturini (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile torna in campo: dopo l'incredibile vittoria in rimonta per 3-4 contro il St. Polten in Champions League, le ragazze di Spugna affronteranno oggi alle ore 14:30 l'Inter, in uno scontro d'alta quota. Le giallorosse si trovano al primo posto in classifica con 18 punti, mentre le nerazzurre sono terze a -1 proprio dalla Roma.

IL TABELLINO

INTER: Durante; Sonstevold, van der Gragt, Kristjandottir, Merlo; Csiszar, Simonetti, Santi; Pandini, Marinelli, Nchout.

A disp.: Karchouni, Brustia, Polli, Piazza, Robustellini, Foderos, Alborghetti, Mihashi, Calegari.

All.: Guarino

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa, Cinotti, Greggi; Serturini, Giacinti, Haavi.

A disp.: Lind, Landstrom, Glionna, Haug, Ferrara, Kollmats, Petrara, Lazaro, Kramzar

All.: Spugna

Arbitro: Milone - Assistenti: Bocca e Piedipalumbo - IV Uomo: Chieppa

Ammonita: Santi (I)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

29' - Primo giallo del match: ammonita Santi

23' - Inter pericolosissima, ma Linari salva tutto sulla linea.

20 ' - Super occasione per la Roma: azione confusa in area, Haavi si gira in un attimo e calcia, ma Durante compie un grande intervento e respinge.

16' - Cross di Andressa, la difesa dell'Inter si salva e anticipa Giacinti

10 - Le giallorosse continuano a spingere alla ricerca del gol.

5' - Buona occasione per la Roma: Serturini entra in area e calcia, ma il suo tiro termina alto.

2' - Rovesciata di Haavi, palla al lato.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:10 - Focus sul riscaldamento delle giallorosse

13:31 - Ecco la formazione ufficiale della Roma

? | ? Here is our side for today’s top of the table clash in Serie A! ?

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/U0I2C5zGuk — AS Roma Women (@ASRomaWomen) October 29, 2022

13:20 - Giallorosse arrivate allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni