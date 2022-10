Paolo Faticanti: “Che gioia, siamo romanisti. Tra due anni lo sogno già titolare”

GASPORT - E' stato intervistato dal quotidiano il papà di Giacomo Faticanti, che ha esordito in Europa giovedì contro l'HJK Helsinki. Ha parlato della gioia che ha provato ed anche di Mourinho. Queste le sue parole:

"È una soddisfazione moderata, è ancora all’inizio della storia e c’è tanto da fare. Bisogna andarci piano e non esaltarsi. Dopo la partita l’ho sentito, era felicissimo. Il suo ruolo è diverso dal mio. Io devo spegnere i facili entusiasmi, lui invece deve vivere di emozioni. Quando è tornato a casa non c’è stato alcun festeggiamento particolare, solo consapevolezza e gioia. Cerchiamo di farlo stare con i piedi per terra: questi momenti sono delicati e ci vuole poco a montarsi la testa. [...]".

Che rapporto c’è con Mourinho?

"È un allenatore magnetico, ha una personalità talmente forte che spesso non deve neanche usare le parole [...]"

Si augura un futuro solo in giallorosso?

"[...] Certo, mi auguro di vederlo titolare nella Roma tra due anni, facendo un percorso netto."