Dybala, il piano Mondiale: così lavora a Trigoria per andare in Qatar

Paulo Dybala sta lavorando molto intensamente a Trigoria per provare a recuperare per il Mondiale. La Joya è ai box dalla partita con il Lecce a causa di una lesione al retto femorale della gamba sinistra e sta facendo di tutto per recuperare. L'argentino sta rispettando alla perfezione il programma stilato da medici e fisioterapisti della Roma, concordato con lo staff sanitario dell'Albiceleste: ogni mattina Dybala è uno dei primi ad arrivare al centro sportivo e alterna ore di fisioterapia e palestra ad alcuni esercizi in campo. Ieri si è allenato sotto gli occhi di José Mourinho, il quale ha concesso alla squadra un giorno di riposo. La speranza della Roma è quello di avere Dybala a disposizione per le ultime due partite di campionato, ma si saprà solamente in seguito alla risonanza magnetica, in programma a metà della prossima settimana.

(gazzetta.it)

