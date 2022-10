Trigoria: ripresa verso l'Hellas Verona, in gruppo Celik e Ibanez. Vistosa fasciatura al ginocchio destro per il turco (FOTO)

La Roma è tornata a lavorare al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Dopo aver sfruttato il giorno libero concesso da José Mourinho, la squadra ha svolto questa mattina una seduta di allenamento, in cui ha alternato esercizi atletici a quelli con la palla. I giallorossi hanno iniziato a preparare la sfida contro l'Hellas Verona, in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18:30. Sono tornati in gruppo Roger Ibanez e Mehmet Zeki Celik, out contro l'HJK Helsinki: il terzino turco ha una vistosa fasciatura sul ginocchio destro in seguito alla lesione al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata contro il Betis.