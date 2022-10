Calciomercato Roma: in chiusura la trattativa per Solbakken. Contratto di quattro o cinque anni

La Roma è pronta ad accogliere un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato dal sito esperto di calciomercato, i giallorossi si sono assicurati le prestazioni di Ola Solbakken. Il ventiquattrenne arriverà a parametro zero a gennaio e firmerà fino al 2027 o al 2028. Il Bodo/Glimt non vuole liberarlo prima della scadenza del suo contratto e, quindi, nonostante il campionato norvegese si concluderà a novembre, il calciatore arriverà in Italia solamente a gennaio. L'obiettivo di José Mourinho di averlo durante la pausa per il Mondiale è svanito.

(calciomercato.com)

