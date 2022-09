Testa all'Inter: tornano in gruppo El Shaarawy e Kumbulla, Pellegrini prova il recupero

Dopo alcuni giorni liberi, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista della delicatissima sfida contro l'Inter, in programma sabato 1 ottobre alle ore 18. In attesa del ritorno dei calciatori impegnati con le proprie nazionali, Mourinho ha ritrovato in gruppo El Shaarawy e Kumbulla, out dalla partita con il Monza del 30 agosto. Pellegrini, invece, è ancora in fase di recupero, ma proverà a esserci in tutti i modi.

Buone notizie anche dal ritiro dell'Argentina, infatti Dybala si è allenato regolarmente in gruppo ma, contro la Giamaica, partirà con grande probabilità dalla panchina.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, PELLEGRINI PROVA IL RECUPERO. ESODO PER 4MILA A SAN SIRO

CORSPORT - IL PATRIMONIO OLIMPICO: IL TIFO FRUTTA 35 MILIONI

ARGENTINA: DYBALA SI ALLENA IN GRUPPO. PROBABILE PANCHINA DOMANI

IN THE BOX - ANSIA AL MEAZZA

BETIS-ROMA: DALLE 12:00 DI DOMANI POSSIBILITÀ PER GLI ABBONATI DI ACQUISTARE IL VOUCHER PER LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

FOTO - TRIGORIA, RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IN VISTA DELL’INTER: IN GRUPPO EL SHAARAWY E KUMBULLA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24