BALZANI: "La Roma non deve perdere a Milano, considerando come sta l'Inter" - FOCOLARI: "Chi vince si rilancia"

Con la sosta delle Nazionali prossima al termine, il focus lungo le frequenze radiofoniche si sposta sul campionato e sulla sfida attesa a San Siro sabato tra Inter e Roma. "Chi vince tra Inter e Roma si rilancia, la Roma non sta facendo bene ma l'Inter sta facendo peggio", sostiene Furio Focolari. "La Roma non deve perdere a Milano, considerando come sta l'Inter", aggiunge Francesco Balzani.

"Zalewski merita la maglia da titolare, è uno dei migliori della Roma. Servirà del tempo per rivedere il miglior Spinazzola", conclude Max Palombella.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

A livello di classifica trovarsi a 7 punti dalla prima equivarrebbe ad un distacco pesante, se la Roma riuscisse ad avere la stessa grinta ed intensità utilizzata con l'Atalanta farebbe molto bene a Milano (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Viste le premesse la Roma deve cercare di fare risultato a San Siro. Non si può sbagliare il risultato di questa partita, puoi sbagliare la prestazione (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per valori assoluti l'Inter è superiore ma ora la Roma non è inferiore ai nerazzurri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Peserebbe molto di più una sconfitta a Milano di quanto gioverebbe una vittoria (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Spinazzola ha rinunciato alla Nazionale per non rischiare, la grande incognita della Roma è legata a Dybala, che sposta gli equilibri come faceva nella Juve, dipende dalla sua disponibilità (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il rientro di Wijnaldum sarà graduale, credo che per vederlo al top della forma dovremo aspettare l’inizio della primavera. Non credo che la Roma torni stabilmente alla difesa 4 quest’anno. La partita di Milano sarà molto difficile, per la Roma sarebbe importantissimo uscire con i 3 punti dal Meazza (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Aspetto con trepidazione il rientro di Wijnaldum, spero vivamente di poterlo vedere aggregato alla tournée giapponese. Credo che già da sabato Zalewski possa tornare titolare: le parole di Spinazzola sul suo infortunio mi preoccupano (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)