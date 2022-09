Betis-Roma: dalle 12:00 di domani possibilità per gli abbonati di acquistare il voucher per la sfida di Europa League

La Roma ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con le informazioni per i biglietti della sfida contro il Betis Siviglia, gara di Europa League in programma il prossimo 13 ottobre alle 18:45. Questo il comunicato del club giallorosso:

"Dalle fasi di acquisto dei voucher ai documenti per entrare allo Stadio, ecco tutto quello che bisogna sapere per seguire la Roma in trasferta contro il Real Betis! La partita di Europa League è in calendario giovedì 13 ottobre alle 18:45 al "Benito Villamarin" di Siviglia.

Date e modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf, dalle ore 12 di martedì 27 settembre alle ore 13 di venerdì 7 ottobre, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso allo stadio Benito Villamarin. In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un biglietto per transazione. Il biglietto nominativo in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 11 ottobre. In caso di acquisti multipli con lo stesso indirizzo mail, sarà inviata un'unica e-mail contenente più allegati. Il servizio di invio sarà effettuato dal Ticketing Provider del Real Betis.

Le fasi di acquisto dei voucher

FASE 1: Riservata ai titolari di Abbonamento Serie A (Classic e Plus). Dalle ore 12 di martedì 27, alle 11:59 di venerdì 30 settembre. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22-23.

FASE 2 (eventuale): Vendita libera dalle ore 12 di venerdì 30 settembre alle ore 13 di venerdì 7 ottobre. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

Il prezzo del biglietto

Il biglietto del Settore Ospiti (Anexo-Fondo Norte) per Real Betis-Roma costa 45€. L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per le prossime trasferte in programma. Non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore Anexo Norte

