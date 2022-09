Argentina: Dybala si allena in gruppo. Probabile panchina domani

Dopo aver saltato la prima partita con l'Argentina per le noie muscolari che lo avevano tenuto fuori contro l'Atalanta, Paulo Dybala ora spera di avere spazio, come spiegano in Sud America, nella seconda sfida della sua Nazionale che martedì, nel New Jersey, affronterà la Giamaica.

Ieri il numero 21 della Roma si è allenato regolarmente insieme al gruppo, dimostrando al ct Scaloni di poter essere a disposizione per la gara di domani. Probabile, sostengono in Argentina, che Dybala parta dalla panchina e potrebbe avere minuti a partita in corso.

(olè.com.ar)

