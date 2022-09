FOTO - Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter: in gruppo El Shaarawy e Kumbulla

In attesa di riabbracciare tutti i nazionali, la Roma questo pomeriggio è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di sabato alle 18 contro l'Inter. Buone notizie per Josè Mourinho, che per la gara di San Siro spera di poter contare su Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, che hanno svolto la seduta con il gruppo. I due erano ai box dallo scorso 30 agosto, gara contro il Monza.