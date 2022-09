Il patrimonio Olimpico: il tifo frutta 35 milioni

Il serbatoio di passione sta diventando anche un affare economico. La politica dei Friedkin, che hanno saputo riempire l’Olimpico da quando il Governo (ormai ex) ha riaperto gli stadi, promette un raccolto eccezionale in termini di incassi. [...] Limitandoci al campionato, lo scorso anno le restrizioni per il Covid hanno impedito alla Roma di Mourinho di ospitare da subito tutti i tifosi che volevano partecipare: dopo tre partite in casa gli spettatori erano stati complessivamente 85.854 per un incasso di 2,4 milioni. Oggi invece il numero è salito a 182.863, che hanno fruttato più di 4 milioni. I dati economici non sono ufficiali: dall’inizio di questa stagione la Roma, in parallelo all’uscita dalla Borsa, ha deciso di rendere pubblica la cifra degli spettatori ma non degli incassi, come accade all’estero. Ma la stima è basata sul calcolo tra il costo medio dei biglietti e la quota-abbonati. [...] La Roma dei Friedkin ha saputo capire in fretta l’anima del popolo ed è riuscita a trascinarla dalla sua parte.

(corsport)