Roma, Pellegrini prova il recupero. Esodo per 4mila a San Siro

Oggi pomeriggio i giallorossi non impegnati con le Nazionali riprenderanno ad allenarsi in vista del match contro l'Inter. Pellegrini proverà a recuperare dal fastidio al flessore, El Shaarawy e Kumbulla sono in fase di miglioramento. Giorni di lavoro importanti anche per Nicolò Zaniolo che, prima del rientro dopo la lussazione alla spalla, ha avuto poco tempo per allenarsi con calma con i compagni, e per Leonardo Spinazzola. In ogni caso, loro a San Siro ci saranno, così come i 4 mila tifosi giallorossi che andranno al Meazza a supportare la squadra. A maggior ragione senza José Mourinho in panchina: squalificato, sarà in tribuna.

(gasport)