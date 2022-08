-2 alla Cremonese, Belotti pronto a ridurre le richieste economiche per accelerare il trasferimento alla Roma. Possibile ritorno di fiamma per Zakaria

Manca sempre meno alla prossima sfida della Roma in campionato, nella quale affronterà la Cremonese lunedì 22 agosto alle ore 18:30. Gli uomini di Mourinho stanno continuando a lavorare al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del primo match casalingo ufficiale.

Intanto Tiago Pinto è al lavoro per accontentare le richieste dell'allenatore e Belotti sembra sempre più vicino al trasferimento in giallorosso. Il "Gallo", pur di accelerare la trattativa, sarebbe disposto a ridurre le richieste economiche, ma la Roma deve prima definire la cessione di Felix alla Cremonese. Possibile ritorno di fiamma, invece, per Zakaria, in uscita dalla Juventus.

