Belotti e la Roma: un patto di ferro

Probabilmente sarà il prossimo l'ultimo weekend di attesa di Andrea Belotti, che ha ricevuto rassicurazioni sul suo futuro ed è in continuo contatto con alcuni dei sui futuri compagni di squadra alla Roma. Il Gallo è molto amico di Lorenzo Pellegrini e Tiago Pinto, che deve ancora piazzare alcune cessioni, a questo punto non può più rinunciare all'attaccante ex Torino. E anche Josè Mourinho, molto probabilmente, domani in conferenza stampa si farà sentire sull'argomento.

Belotti aveva programmato di lasciare Palermo nel weekend, ma ha deciso di restare ancora nella città natale della moglie Giorgia Duro. L’operazione si può chiudere nelle prossime ore, anche domani.

E mentre aspetta la chiamata da Trigoria il Gallo si allena presso la palestra Virgin, lavora con un preparatore atletico personale e va a correre. E nelle ultime ore pare anche che l'attaccante abbia fatto un altro passo verso la Roma: è disposto a ridurre ulteriormente le proprie richieste pur di agevolare il trasferimento.

