PRUZZO: "Roma da 4-3-3" - CIARDI: "Se completa la rosa, può giocarsi il titolo"

Si avvicina il ritorno in campo della Roma che aprirà ufficialmente la stagione all'Olimpico ospitando la Cremonese lunedì alle 18.30. "La Roma sembra fatta apposta per giocare con il 4-3-3" l'opinione di Roberto Pruzzo. Sulle scelte verso lunedì, Stefano Agresti si esprime così: "Per me può star fuori Zaniolo, ma non mi stupirebbe se fosse Wijnaldum a rimanere in panchina".

Infine, le parole di Augusto Ciardi: "Nessuno può togliermi la libertà di dire che già oggi i giallorossi possano competere per il podio e che, completando la rosa, possano anche provare a vincere lo scudetto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Abbondanza per la Roma, ma lasciare fuori lo Zaniolo visto nella prima giornata sembra complicato...Belotti? Sarebbe una bellissima alternativa (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Complicato lasciar fuori Zaniolo. La Roma sembra fatta apposta per giocare con il 4-3-3, ma questo non mi sembra possa succedere viste le garanzie date da un pacchetto arretrato a 3. Io quelli con i piedi buoni li metterei in campo tutti. Ma attenzione alla Cremonese, ogni squadra merita rispetto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se c'è il sacrificio in fase di non possesso i giocatori di grande qualità possono convivere. Altrimenti ogni settimana Mourinho dovrà farne fuori uno o due. Con squadre come la Cremonese qualcosa si può provare: l'avversario non è scarso, ma un po' più abbordabile (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo deve giocare lunedì, per mille motivi, per non alimentare altre voci. La Roma ha bisogno di un giocatore come Belotti che sarebbe più di un vice Abraham, giocherebbe molto in giallorosso (RINALDO BOCCARDELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Cremonese? Mourinho qualcuno dovrà lasciarlo fuori. Per me può star fuori Zaniolo, ma non mi stupirebbe se fosse Wijnaldum a rimanere in panchina. L'olandese è un giocatore fantastico ma gli altri, nella prima di campionato, hanno dato spettacolo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Contro la Cremonese lascerei fuori Wijnaldum, mentre con la Juve probabilmente l'olandese lo schiererei. Ora come ora lasciar fuori Zaniolo mi sembrerebbe un controsenso. Belotti? E' uno che nella Roma fa tranquillamente panchina (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il tecnico della Roma finalmente può permettersi di scegliere, erano anni che la Roma non aveva questa abbondanza. Nessuno può togliermi la libertà di dire che già oggi i giallorossi possano competere per il podio e che, completando la rosa, possano anche provare a vincere lo scudetto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I Friedkin sono stati intelligenti, hanno capito che la prima cosa da fare era riattivare la passione dei tifosi. Come in tutto, anche tra gli imprenditori ci sono le categorie: quelli intelligenti e quelli meno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Attenzione perché Roma-Cremonese è la classica partita in cui hai tutto da perdere, bisogna arrivare con 6 punti allo scontro con la Juventus (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)