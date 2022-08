Felix sblocca Belotti, Mourinho lo aspetta

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Il Gatto sblocca il Gallo. L’allegra fattoria non c’entra, ma è il nuovo scenario del mercato romanista: Felix si avvicina alla Cremonese ed è pronto a liberare un posto in rosa per Belotti. E Mourinho esulta, perché il suo pressing sulla società sta portando, ancora una volta, i frutti sperati. Stavolta lo stanno aiutando i compagni di nazionale di Belotti, a cominciare da Pellegrini, che hanno convinto l’attaccante ad aspettare la Roma. Una parolina ce l’ha messa pure Dybala, per riformare la coppia di Palermo.

C’è fiducia,maper la telefonata di «convocazione» a Trigoria bisogna ancora aspettare. Pinto è infatti impegnato senza sosta nelle cessioni, a cominciare da quella di Felix. La Cremonese, prossima avversaria lunedì nell’Olimpico sold out (stadio esaurito anche con il Monza il 30 agosto) ha offerto 5 milioni più bonus e può salire fino a 7. La Roma valuta l’attaccante ghanese 10 milioni, i buoni rapporti con il club lombardo, dove sono già finiti Milanese e Ndiaye, favoriscono l’intesa.

A quel punto per Belotti ci sarebbe il via libera e Shomurodov potrebbe anche partire in prestito per Bologna. Un gioco d’incastri non scontato ma possibile. Intanto si lavora per salutare una volta per tutte Kluivert. L’olandese ha l’accordo con il Fulham, ma gli inglesi hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla loro salvezza in Premier e al raggiungimento da parte di Kluivert del 50% delle presenze. Pinto si è opposto, vuole condizioni più «facili» e ha chiesto agli agenti dell’attaccante di convincere il Fulham.

Nel frattempo l’Ajax ha informato i giallorossi che potrebbe presentare un’offerta qualora cedesse Antony al Manchester United. Da capire se Kluivert sia interessato a tornare nella squadra dove è cresciuto. La Roma sta parlando anche con il Marsiglia per monitorare gli sviluppi dello scambio Under-Malinovskyi tra i francesi e l’Atalanta: i giallorossi hanno infatti il diritto a incassare il 20% della rivendita del turco. Trattandosi di uno scambio, il timore è che le duesocietà possano accordarsi per una valutazione dei cartellini che sfavorisca il club di Friedkin, ma con il Marsiglia il rapporto è più che solido (il recente affare Veretout lo conferma) e un’intesa si troverà. Passando magari per uno sconto sulla percentuale da girare alla Roma. Restano inoltre da sistemare Diawara, Calafiori, Coric, Bianda, Bouah, Providence e Riccardi.

Quest’ultimo ha ricevuto un’offerta dal Latina ma dovrebbe ridursi l’ingaggio e sta trattando con Pinto. Stesso discorso per Bouah, richiesto dal Venezia. Quanto alla gara di domani, Wijnaldum spera nel debutto da titolare. Sembra però difficile che Mourinho rinunci a uno tra Dybala e Zaniolo, avanzando Pellegrini sulla trequarti.