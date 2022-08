Con il passaggio di Rabiot al Manchester United ormai sfumato, la Juventus potrebbe far uscire Denis Zakaria a questo punto, così da far spazio a Paredes. Il centrocampista, arrivato a gennaio dal M'Gladbach per 8 milioni, era stato seguito anche dalla Roma che ora, secondo quanto scrive il quotidiano torinese, potrebbe tornare a farsi viva. Anche il Borussia Dortmund è una possibile pretendente per Zakaria.

(tuttosport)