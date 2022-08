La Roma e Andrea Belotti continuano a farsi l'occhiolino da lontano: l'accordo c'è ormai da tempo, ma i giallorossi per annunciare il Gallo hanno bisogno di liberarsi di qualche esubero nel reparto offensivo. Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo, però, Belotti sarebbe persino disposto ad abbassare le proprie pretese economiche per agevolare il passaggio in giallorosso, e cominciare finalmente ad allenarsi con i suoi nuovi compagni.

(Corsport)