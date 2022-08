Continua la preparazione della seconda giornata di campionato, in occasione della quale la Roma di Josè Mourinho ospiterà la Cremonese tra le mura dello Stadio Olimpico. A due giorni dalla sfida, i giallorossi non perdono occasione per allenarsi in palestra. Di seguito le immagini relative alla sessione mattutina della squadra al Fulvio Bernardini di Trigoria.