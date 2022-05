Tra Torino e Tirana, Kumbulla: "Abbiamo energie per l'ultimo sforzo". E Ceferin assicura: "Mourinho emozionato per la finale"

Verso Torino e Tirana: si avvicinano gli ultimi appuntamenti stagionali della Roma prima con la trasferta in casa dei granata in campionato, sfida valida per la qualificazione ad un posto europeo, poi con l'attesa finale di Conference League contro il Feyenoord ("Bello essere in finale, ma non siamo ancora soddisfatti", le parole dell'allenatore degli olandesi Arne Slot).

José Mourinho, intanto, pensa ai possibili cambi per Torino per far rifiatare alcuni titolari. Ancora in ottica finale Marash Kumbulla esprime le sue emozioni da albanese di giocare a Tirana: "Non sto nella pelle. Mourinho ha avuto il merito di cementare un gruppo molto solido, nel quale nessuno si sente escluso. Tutti abbiamo dato un contributo in questa stagione e continueremo a farlo, da Torino a Tirana. Abbiamo giocato tante partite ma restano ancora le energie per l’ultimo sforzo".

E di Mourinho ha parlato anche il presidente dell'Uefa Ceferin: "Ho ricevuto un sms da José Mourinho, era assolutamente emozionato per la finale".

