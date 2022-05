Feyenoord, Slot: "Bello essere in finale di Conference, ma non siamo ancora soddisfatti"

Si avvicina il grande appuntamento della stagione giallorossa: il 25 maggio a Tirana andrà in scena la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il tecnico del club olandese, Arne Slot, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Feyenoord in vista della sfida europea: "Nessuno se lo aspettava, ma non siamo ancora soddisfatti - alcune sue dichiarazioni -. È bello essere in finale, ma c'è un'altra cosa che è molto più bella ed è che vinciamo la finale".

