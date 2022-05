Venerdì a Torino: Mourinho pensa di far riposare un big per reparto

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Questa volta a riposare potrebbero essere gli intoccabili. Nonostante la possibilità di giocarsi l'accesso all'Europa League senza pensare ai risultati delle inseguitrici, Mourinho sta valutando l'idea di risparmiare i suoi senatori nell'ultima sfida di campionato con il Torino. Il tecnico infatti potrebbe decidere di tenere in panchina almeno un «big» per reparto in vista della finale di Conference League in programma tra otto giorni in Albania. Davanti a Rui Patricio - destinato a fare gli straordinari - il principale candidato a un turno di riposo è Smalling. Stesso discorso per Cristante che in mediana lascerà libero un posto vicino a Oliveira: il primo candidato per sostituire l'azzurro è Veretout ma non è da scartare nemmenol'ipotesi Bove. Anche Abraham, tra i più utilizzati da Mou, sembra destinato ad un turno di riposo. Finora infatti l'inglese ha totalizzato 51 presenze stagionali per un totale di 4.078'. Contro i granata il tecnico avrà a disposizione sia Zaniolo che Felix, mentre spera di recuperare Mkhitaryan per la finale di mercoledì prossimo. Il giocatore punta ad esserci a Tirana, a costo di dover stringere i denti: anche ieri l'armeno ha svolto un lavoro personalizzato al Fulvio Bernardini insieme allo staff giallorosso. Domani intanto il tecnico interverrà in conferenza stampa nell'Open day Uefa organizzato a Trigoria in vista del match con il Feyenoord. Venerdì sera invece, subito dopo la partita con il Torino, la squadra rientrerà al Fulvio Bernardini dove dal mattino successivo inizierà a preparare l'ultima gara della stagione. La partenza per Tirana è prevista martedì.