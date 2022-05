COSMI: «In campo i migliori, a prescindere dalla finale» - BALZANI: «Difficile convincere Dybala»

Tra l'ultimo impegno di campionato col Torino, la finale di Conference League del prossimo 25 maggio e il mercato: queste le tematiche che tengono banco nelle discussioni dell'etere romano. "Dybala? Difficile...", spiega Francesco Balzani. E se Serse Cosmi eviterebbe il turnover contro il Torino - "Sono sempre per mandare in campo i migliori" -, Antonio Felici chiarisce: "Zaniolo? Dobbiamo tenerlo un altro anno".

La Roma rischia per l'Europa, a Torino vedo una partita difficile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo? Dobbiamo tenercelo un altro anno: se finalmente esplode gli fai il contratto dandogli quello che ti chiede, altrimenti lo cedi prendendone uno più forte. In finale ovviamente lo vedo titolare: è uno che può anche risolvertela la partita. Ma se Mourinho lo tenesse in panchina, magari anche in assenza di Mkhitaryan, sarebbe una mezza bocciatura (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo...)

Dybala? La Roma non farà la Champions, quindi dovrai convincerlo su altri punti. E mi sembra difficile... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo...)

Sempre rispettando le condizioni fisiche dei giocatori, io sono sempre per mandare in campo i migliori, anche prima della finale. Fare i calcoli quasi sempre non è positivo (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Voto alla classe arbitrale nella stagione 2021/2022: -1. Hanno devastato il campionato. Per molti giocatori della Roma la finale di Conference rimarrà la partita della vita: non bisogna vincere per qualificarsi in Europa, non c'è stimolo più grande della possibilità di alzare un trofeo. La finale ti cambia la vita, Mourinho può dare in queste situazioni quello che non può dare nessun altro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il fatto che la qualificazione in Europa League sia completamente nelle mani della Roma fa tutta la differenza del mondo. Già solo passare dalla Conference League all'Europa League per me sarebbe molto significativo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)