Uefa, Ceferin: «Ho sentito Mourinho dopo Roma-Leicester, era emozionato per la finale di Conference»

«C'erano molti scettici sulla Conference League, ma ho ricevuto un sms da José Mourinho, era assolutamente emozionato per la finale. Non ho mai ricevuto così tanti cuori, nemmeno dalle ragazze». Un retroscena svelato da Aleksandar Ceferin. Il presidente dell'UEFA in un intervista alla stampa slovena rivela di aver ricevuto un messaggio dal tecnico della Roma dopo la sfida vittoriosa con il Leicester, che ha aperto ai giallorossi le porte della finale di Conference League.

«Mourinho è un uomo che vive il calcio e che si emoziona per questo sport, non importa se vinca o perda. Ha vinto tutto e ora ha l'opportunità di essere il primo allenatore a vincere la Conference, un traguardo che conta molto per lui - continua -. Questo fatto è un grande spot per questa competizione»

(24ur.com)

