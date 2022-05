As Roma, abbonamenti 2022/23: domani prelazione per i tifosi di Tevere soggetti a spostamento

Dopo le polemiche relative all'assetto che la Tribuna Tevere assumerà a partire dal prossimo anno, che impedirà ad alcuni tifosi di rinnovare il proprio abbonamento mantenendo il posto, la Roma annuncia su Twitter: "Agli abbonati di Tribuna Tevere soggetti a spostamento verrà data la possibilità di scegliere in anticipo i migliori posti disponibili con una fase dedicata dalle 15 alle 18 di domani. Per accedere alla prelazione, domani sarà inviata loro un’email con il link d’acquisto"

