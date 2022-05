AS Roma, campagna abbonamenti 2022/23: tutte le informazioni per i tifosi

In mattinata la Roma ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, fornendo i dettagli in un comunicato. Poi su Twitter il club giallorosso ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei tifosi:

Gli abbonamenti Over 65 sono considerati Classic o Plus?

Tutte le riduzioni (Under 16, Under 25 e Over 65) non rientrano nell’abbonamento plus.

La possibilità di prendere i posti in Curva Sud, fino al 31 maggio, è solo per i vecchi abbonati che volessero andare in Sud, o un abbonato può rinnovare il suo posto e prenderne un altro libero per un suo amico?

I posti di Curva Sud fino al 31 maggio saranno a disposizione solamente degli abbonati. In fase di rinnovo potranno infatti scegliere uno dei posti liberi in Curva Sud.



Gli abbonamenti Under 25, Over 65, ecc nei settori permessi sono considerati Classic o Plus? La prelazione per le partite di coppa sono solo per il Plus o anche per il Classic?

Tutte le riduzioni (Under 16, Under 25 e Over 65) non rientrano nell’abbonamento plus. La prelazione è garantita per tutti gli abbonati, sia Classic sia Plus. I Plus in più avranno una prevendita dedicata su biglietti extra.

La parte della Tevere spostata per far posto all’Area Premium, e che non potrà avere la prelazione sul proprio posto, avrà una fase dedicata per il rinnovo?

Gli abbonati dei settori interessati (30 BD, 30 BS, 34BD, 34BS, 37BD) avranno la possibilità di rinnovare il loro abbonamento nei migliori posti disponibili nella Tribuna Tevere Top Centrale o a loro scelta di cambiare settore.