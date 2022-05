As Roma: lanciata la campagna abbonamenti 2022/23. Fase di rinnovo dal 18 maggio

Dalla prossima stagione, vi diamo la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento: Classic e Plus.

Può succedere di non poter andare allo Stadio, nel corso di una stagione. Per massimo tre volte, l'abbonamento potrà essere liberamente ceduto (big match esclusi). Questa opzione è valida sia per il Classic, sia per il Plus.

Ma se non potete andare, grazie all’aiuto del Club potrete rientrare di parte del vostro investimento: da questa stagione si può infatti scegliere di sottoscrivere l'abbonamento Plus.

Questa formula vi permetterà di dare ad altri tifosi non abbonati la possibilità di acquistare il posto che voi non potrete occupare. Come? Tramite la app "Il mio posto". Quando il biglietto sarà stato comprato, riceverete un credito sul vostro account, che potrete impiegare per futuri acquisti legati al ticketing.

L'abbonamento Plus dà anche degli altri grandi vantaggi: delle prevendite dedicate per le competizioni europee e i match di Coppa Italia, come pure per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match.