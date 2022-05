Via alla campagna abbonamenti: sarà rivoluzione, ecco i prezzi

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma si prepara a lanciare la campagna abbonamenti 2022/23. In attesa del comunicato dei prossimi giorni e delle ultime modifiche, la vera novità è che il club ha già previsto due tessere per i tifosi, una «classic» e una «plus». La prima prevede la possibilità di cedere per tre partite il proprio posto e avere diritto ad un «welcome pack». Il secondo tipo (per entrambi c’è la possibilità di rateizzarlo in tre pagamenti con la piattaforma Klarna) prevede in più la possibilità di gestire e rivendere il proprio posto all’Olimpico per tutte le gare e di avere una prelazione dedicata per l’acquisto dei biglietti delle gare di coppa e big match. La prima fase di vendita inizierà mercoledì 18 maggio e terminerà il 17 giugno, con i posti degli attuali abbonati che rimangono bloccati in prelazione. Poiché le tessere della stagione in corso sono state vendute con una capienza massima del 75% a causa del Covid, ci sarà dal 31 maggio al 15 giugno una fase dedicata al riempimento della Curva Sud. Dal 17 giugno al 20 giugno per chi si è abbonato è prevista una finestra per il cambio posto. La vendita libera inizierà il 20 giugno e terminerà il 12 luglio, mentre da questa data fino all’inizio del campionato è programmata una terza fase da definire. Dal punto di vista dei prezzi ci sono quattro fasce di costo: fase 1 classic, fase 2 classic, fase 1 plus, fase 2 plus. Invariato il prezzo della Curva Sud, 269 euro (media di 14 euro a partita), che costerà 325 con la nuova modalità. I Distinti Sud costeranno 339, la Curva Nord (255) avrà prezzi leggermente più bassi della Sud, mentre la Tevere varia dai 399 del Parterre Nord ai 700 della Centrale. Il costo più alto è quello della Monte Mario Centrale Sud a 775 euro. Ovviamente nella fase2 saliranno i prezzi, ad esempio la Sud crescerà fino a 329 euro. Altro cambiamento che attenderà i tifosi nella prossima stagione è la presenza di alcuni palchetti premium in Tevere. Ad essere interessato sarà in particolare la zona più centrale del settore (esempio il 34BD), che subirà alcune modifiche in collaborazione con Sport e Salute. I tifosi abbonati di quella zona saranno contattati dalla Roma in modo da trovare una collocazione ideale in anticipo sulla campagna rinnovi.