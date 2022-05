L'avventura di Dybala alla Juventus è giunta al termine. Dopo 7 anni il giocatore argentino lascerà Torino. Stando alle ultime indiscrezioni c'è la Roma in pole. Josè Mourinho ha già dato l'assenso per il suo acquisto. Oltre ai giallorossi, ritenuta la soluzione più vicina, ci sono ipotesi spagnole ed inglesi per il numero 10 della Juventus. Riguardo la concorrenza, molto club lo stimano ma alcuni non lo reputano un vero trascinatore.

(repubblica.it)

